Орешкин назвал финансовую систему Запада прожорливой и неэффективной Орешкин: неповоротливая финансовая машина Запада все более прожорлива

Москва28 апр Вести.Западные финансовые механизмы достигли пределов своих возможностей, они становятся все более затратными и менее эффективными. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Один из столпов силы западной экономики — западная финансовая система — перестает работать в том механизме, который обеспечивал активный экономический рост не только в этих экономиках, но и в целом в глобальной экономике. Потому что те волны экономического роста, которые мы видели во второй половине XX века, в самом начале XXI века, они, конечно же, были в значительной степени основаны на инвестиционной активности и финансовых инструментах западной финансовой системы сказал он, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия"

По его словам, ясно, что западная финансовая система обходится все дороже мировому сообществу.

Неповоротливая западная машина финансов становится все более прожорливой, менее эффективной, несет много рисков и много неэффективности, уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капитала подчеркнул Орешкин

Он отметил, что на смену западной финансовой системе приходят активные растущие финансовые сектора стран БРИКС.

Ранее Максим Орешкин рассказал о странах, которые будут двигать мировую экономику вперед.