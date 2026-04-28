Москва28 апрВести.Западные финансовые механизмы достигли пределов своих возможностей, они становятся все более затратными и менее эффективными. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Один из столпов силы западной экономики — западная финансовая система — перестает работать в том механизме, который обеспечивал активный экономический рост не только в этих экономиках, но и в целом в глобальной экономике. Потому что те волны экономического роста, которые мы видели во второй половине XX века, в самом начале XXI века, они, конечно же, были в значительной степени основаны на инвестиционной активности и финансовых инструментах западной финансовой системысказал он, выступая на II Открытом диалоге "Будущее мира: новая платформа глобального роста" в НЦ "Россия"
По его словам, ясно, что западная финансовая система обходится все дороже мировому сообществу.
Неповоротливая западная машина финансов становится все более прожорливой, менее эффективной, несет много рисков и много неэффективности, уже перестала являться тем эффективным механизмом оборота капиталаподчеркнул Орешкин
Он отметил, что на смену западной финансовой системе приходят активные растущие финансовые сектора стран БРИКС.
Ранее Максим Орешкин рассказал о странах, которые будут двигать мировую экономику вперед.