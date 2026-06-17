Мишустин указал на перестройку мировой экономики Мишустин заявил о глубокой трансформации мировой экономики

Москва17 июн Вести.Мировая экономика переживает масштабные изменения, затрагивающие торговлю и международное сотрудничество. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на V Ташкентском международном инвестиционном форуме.

По словам российского премьера, в нынешних условиях государствам необходимо формировать устойчивые партнерские отношения и совместно реагировать на новые вызовы.

Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Трансформируется глобальная торговля. И поэтому необходимо выстраивать прочные партнерские межгосударственные отношения и находить совместные ответы на вызовы времени сказал Мишустин, которого цитирует ТАСС

Он отметил, что Россия и Узбекистан уже выстраивают сотрудничество на таких принципах.

Ранее зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что у двух стран есть все возможности для дальнейшего развития совместных предприятий. Так, Россия, по его словам, работает над созданием здорового инвестиционного климата, чтобы увеличивать объемы своего бизнеса в Узбекистане.