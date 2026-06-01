Доля бессрочных санкций в мире за 15 лет выросла с 10% до 80%

Москва1 июн Вести.Доля неотменяемых санкций в мире возросла с 10% в 2000 году до 80% к 2015 году - санкции по сути стали элементом новой нормальности мировой экономики, отмечают авторы доклада "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием "Ведомости" и Фондом "Росконгресс". Санкции используются их инициаторами как несистемный механизм, "направленный на перераспределение рынков, технологическое сдерживание, удержание или привлечение инвестиций, изменение структуры глобальных цепочек создания стоимости", - говорится в иссследовании.

Согласно исследованию Global Sanctions Data Base, за период 1950–2023 гг. были инициированы 1547 санкционных кейса, тогда как только в 2023 г. - 223 новых кейса.

В отношении России санкции становятся все более наполненными, отмечают эксперты, и все больше компаний из третьих стран подпадают под вторичные санкции.

23 апреля Евросоюз утвердил 20-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 20 банков, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые в ЕС связывают с "теневым флотом". Кроме того, впервые был введен запрет на поставки в Киргизию станков с числовым программным управлением и радиооборудования. В ЕС объяснили это риском реэкспорта продукции в Россию.

В докладе отмечается, что в ответ на санкции формируется новая "теневая глобализация" - торговля не сокращается, а перераспределяется через третьи страны. Тем не менее, участники международной торговли вынуждены нести дополнительные логистические издержки.

Данное исследование - второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством". Он подготовлен при участии института исследований и экспертизы ВЭБ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и других институтов.