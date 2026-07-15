Москва15 июлВести.Американские компании за последние четыре года понесли убытки в размере 200 миллиардов долларов из-за санкций, введенных в отношении России.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
Он отметил, что сразу после начала конфликта на Украине среди представителей работавших в РФ западных компаний наблюдалась растерянность и паника.
Находясь в состоянии эмоционального напряжения, некоторые могли принять решение покинуть страну под влиянием эмоций. Мы в AmCham, напротив, старались убедить всех сохранять спокойствие и не принимать поспешных решенийсказал Эйджи
При этом собеседник агентства добавил, что уходить с российского рынка никто не хотел, что, по его словам, объяснимо.
Ведь российский рынок был и остается привлекательным для западных компаний. Он большой, стабильный и быстро растущийдобавил глава AmCham
Кроме того, Россия открывает широкие возможности для установления связей с соседними странами Центральной и Средней Азии, продолжил Эйджи.
Он также обратил внимание на важность локализации производства для американских компаний в России.
У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионамотметил президент Американской торговой палаты
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев оценил потери американского бизнеса после ухода из России более чем в 300 миллиардов долларов.