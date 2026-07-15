Глава AmCham Эйджи: бизнес в США потерял $200 млрд из-за санкций против России

Американская торгпалата подсчитала ущерб бизнесу США из-за санкций против РФ Глава AmCham Эйджи: бизнес в США потерял $200 млрд из-за санкций против России

Москва15 июл Вести.Американские компании за последние четыре года понесли убытки в размере 200 миллиардов долларов из-за санкций, введенных в отношении России.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

Он отметил, что сразу после начала конфликта на Украине среди представителей работавших в РФ западных компаний наблюдалась растерянность и паника.

Находясь в состоянии эмоционального напряжения, некоторые могли принять решение покинуть страну под влиянием эмоций. Мы в AmCham, напротив, старались убедить всех сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений сказал Эйджи

При этом собеседник агентства добавил, что уходить с российского рынка никто не хотел, что, по его словам, объяснимо.

Ведь российский рынок был и остается привлекательным для западных компаний. Он большой, стабильный и быстро растущий добавил глава AmCham

Кроме того, Россия открывает широкие возможности для установления связей с соседними странами Центральной и Средней Азии, продолжил Эйджи.

Он также обратил внимание на важность локализации производства для американских компаний в России.

У одной из наших компаний, например, в РФ сегодня 12 собственных предприятий, разбросанных по разным регионам отметил президент Американской торговой палаты

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев оценил потери американского бизнеса после ухода из России более чем в 300 миллиардов долларов.