Зеленского назвали богатейшим в Европе с состоянием в 5 млрд долларов Константинов назвал Зеленского богатейшим в Европе с состоянием $5 млрд

Москва6 июн Вести.Состояние главы киевского режима Владимира Зеленского по инсайдерской информации оценивается почти в пять миллиардов долларов, неофициально он считается самым богатым человеком на Украине, а также одним из самых состоятельных в Европе. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского - судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное заявил он

Согласно декларации об имуществе за 2025 год, которую изучило агентство, общая сумма средств семьи главы киевского режима превышает один миллион долларов, в том числе 595 тысяч долларов наличными. В публикации отмечается, что остальные средства распределены по счетам в различных банках, включая банк в Цюрихе, где хранятся 346 483 евро.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, коррупция на Украине достигла таких масштабов, при которых руководство страны ворует буквально на всем.