Москва20 маяВести.Четверо фигурантов громкого дела о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево осуждены на сроки от 10 до 17 лет, передает ТАСС.
Приговор был вынесен в Химкинском суде Московской области.
Судом назначены сроки от 10 до 17 лет лишения свободы. Суд признал четверых обвиняемых виновнымиприводит агентство сообщение инстанции
По версии следствия, преступники всячески выманивали средства у бойцов, навязывали услуги, "помогали" приобретать билеты, а также вымогали деньги, угрожали применением насилия и избивали.
Всего банда насчитывала порядка 40 человек, в нее входили, в том числе, таксисты и сотрудники правоохранительных органов.
Уголовные дела в отношении четверых осужденных были выделены в отдельное производство.