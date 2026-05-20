Похищавшие деньги у бойцов СВО в Шереметьево получили сроки от 10 до 17 лет

Москва20 мая Вести.Четверо фигурантов громкого дела о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево осуждены на сроки от 10 до 17 лет, передает ТАСС.

Приговор был вынесен в Химкинском суде Московской области.

Судом назначены сроки от 10 до 17 лет лишения свободы. Суд признал четверых обвиняемых виновными приводит агентство сообщение инстанции

По версии следствия, преступники всячески выманивали средства у бойцов, навязывали услуги, "помогали" приобретать билеты, а также вымогали деньги, угрожали применением насилия и избивали.

Всего банда насчитывала порядка 40 человек, в нее входили, в том числе, таксисты и сотрудники правоохранительных органов.

Уголовные дела в отношении четверых осужденных были выделены в отдельное производство.