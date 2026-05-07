Москва7 маяВести.Одна из фигуранток дела хищениях денежных средств у бойцов специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево, Кристина Солдатенко признала вину и возместила ущерб потерпевшему, сообщило РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.
Моя подзащитная признала вину и возместила ущерб потерпевшемузаявил представитель защиты в ходе судебного процесса в Химкинском городском суде
Адвокат другой фигурантки, Зои Череповской, уточнил, что его подзащитная признала вину частично.
Преступное сообщество было организовано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. В качестве жертв они выбирали участников СВО, которые следовали через аэропорт Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Таксисты завышали цены, женщины выманивали деньги, рассказывая о тяжелой судьбе. При отказе платить в ход шли грабежи и вымогательства. В состав группировки входили и сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба продолжает устанавливаться.