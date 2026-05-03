Москва3 маяВести.Трое фигуранток уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево ранее были судимы за обман пенсионеров, следует из документов инстанции, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Одну в 2021 году признали виновной в двух кражах с проникновением в жилище. Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. Двух остальных в 2020 году осудили за мошенничество. Женщины получили по году колонии-поселенияотмечается в сообщении
В настоящее время они проходят по делу о мошенничестве в Шереметьево. Потерпевшими признаны 17 человек, включая восьмерых участников СВО. Сумма ущерба продолжает устанавливаться.