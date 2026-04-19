Уголовное дело попрошаек в Шереметьево ушло в Генпрокуратуру В Генпрокуратуру РФ поступили материалы дела попрошаек в аэропорту Шереметьево

Москва19 апр Вести.Главное следственное управление СКР направило в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения уголовное дело группы попрошаек в аэропорту Шереметьево, сообщает издание "Коммерсант".

Его фигурантами являются двое мужчин и пять женщин. Материалы в отношении них были выделены в отдельное производство из масштабного расследования деятельности организованного преступного сообщества (ОПС) в Шереметьево.

По версии следствия, мужчины руководили попрошайками, а женщины подходили к пассажирам в аэропорту, выбирая тех, кто побогаче одет, или участников СВО, и пытались их разжалобить. Девушки говорили, что потеряли кошелек или билет на самолет, и просили помочь. Обычно "заработок" попрошайки составлял 10-30 тысяч рублей, но бывали и более крупные суммы. Однажды девушке пожертвовали 200 тысяч рублей.

Всего в деле попрошаек 17 эпизодов, общий ущерб составил немногим более 800 тысяч рублей. В числе потерпевших – два участника СВО.

Сами обвиняемые участие в ОПС отвергают категорически, а вину признают только в мошенничестве.