Москва17 мая Вести.В России необходимо принять законопроект о запрете эзотерических услуг. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он указал, что в Госдуме на данный момент находится несколько вариантов законопроекта о запрете рекламы оккультно-магических услуг.

В поддержку такого законопроекта уже в январе этого года выступил наш Святейший патриарх с парламентской трибуны, президент нашей страны Владимир Путин в декабре прошлого года на открытой линии поддержал идею запрета колдунов, запрета магов, оккультистов. Вопрос следующий: кто в российской власти имеет альтернативное мнение в отношении патриарха и президента? Мы до сих пор не можем найти этот ответ. Но депутаты все как сговорились, молчат, не выдают фамилии конкретно. Мы очень надеемся, что данный законопроект все-таки будет принят либо в этом созыве Государственной Думы, либо в следующем заявил он

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отмечал, что в России можно решить проблему с оккультными услугами. Для необходимо пресекать попытки их распространения, а также способствовать развитию образования граждан.