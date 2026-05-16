Москва16 маяВести.Законопроект, согласно которому на Украине может быть запрещено оказание услуг в сфере гадания и эзотерики, направлен на рассмотрение Верховной рады. Об этом 15 мая сообщили украинские СМИ.
Автором инициативы стал депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Других подробностей не приводится.
Ранее в ходе судебного заседания прокурор зачитала фрагменты переписки бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с предоставлявшей оккультные услуги Вероникой Аникиевич, записанной у него в телефоне как "Вероникой Фэншуй".
Чиновник консультировался с ней по служебным и кадровым вопросам и продолжил общение после того, как был отправлен в отставку на фоне коррупционного скандала.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью ИС "Вести" отметила, что сложившаяся ситуация "многое говорит о коэффициенте интеллекта человека", приближенного к высшим эшелонам власти.