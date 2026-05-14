Ермаку запретят общаться с его гадалкой "Фэншуй" в случае освобождения под залог

Москва14 мая Вести.Бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в случае освобождения под залог будет запрещено общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как "Фэншуй". Об этом заявили в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК).

Уточняется, что решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

ВАКС запретил Ермаку общаться с Вероникой "Феншуй" Аникевич и рядом других лиц. Это в случае внесения залога, конечно отмечается в Telegram-канале ЦПК

На днях украинские журналисты выяснили, что Андрей Ермак советовался с Аникиевич по поводу кадровых назначений на государственные должности. Аникиевич - 51 год, и она называет себя консультантом по астрологии. Ермак переписывался с ней и присылал ей даты рождения кандидатов на государственные должности.

Самого Ермака сегодня заключили под стражу на 60 суток по делу о легализации 460 млн гривен, полученных преступным путем. Ему позволили выйти под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей), но в ходе заседания Ермак заявил, что таких средств у него нет.