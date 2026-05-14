Москва14 мая Вести.Киевский астролог Вероника Аникиевич, с которой бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсуждал кадровые назначения, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с видом деятельности в сфере здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные сервиса YouControl.

Согласно информации сервиса, Аникиевич оформила предпринимательство в 2024 году. Основным видом деятельности указано "предоставление других индивидуальных услуг". Среди дополнительных направлений значится "другая деятельность в сфере здравоохранения".

Накануне прокурор сообщил, что Ермак переписывался с контактом под именем "Вероника Феншуй Офис", обсуждая кандидатуры на государственные должности и отправляя даты рождения претендентов. По данным украинских СМИ, речь шла о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, которая позиционирует себя как консультант по астрологии.

При этом сам Андрей Ермак заявил, что не общался с гадалками и не знает никакую "Веронику Фэншуй".

11 мая Ермаку было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Высший антикоррупционный суд Украины объявит о мере пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского в четверг, 14 мая.