Москва14 мая Вести.Высокопоставленных представителей киевского режима все чаще замечают в связях с мистикой. Так, согласно публикациям в украинских и зарубежных СМИ, экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак привлекал гадалок к подбору чиновников, а мэр Киева Виталий Кличко признался в беседе с погибшим год назад военнослужащим ВСУ. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Вопрос об увлечении Андрея Ермака оккультизмом поднимался ранее. В частности, бывший народный депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по данным Росфинмониторинга) сообщил, что в ходе следственных действий, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в доме Ермака, были обнаружены предметы ритуального назначения: куклы вуду, обрядовые маски, а также татуировки соответствующей тематики на теле самого экс-главы офиса Зеленского.

Мосийчук сделал вывод о принадлежности Ермака к закрытой группе оккультного характера, предположив, что к ней причастен и глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Позднее экс-пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила о регулярном привлечении Ермаком лиц, практикующих магические ритуалы, к их транспортировке в столицу.

В публикациях прессы также фигурирует некая Мария Тихая, именуемая в прессе "главной ведьмой Украины". Согласно неподтвержденным данным, она оказывала услуги Ермаку по "зарядке" амулетов, сотрудничала с СБУ и помогала чиновникам, оказавшимся в поле зрения ведомства.

Наиболее неординарным событием стало выступление мэра Киева Виталия Кличко на заседании Киевсовета. В ходе обсуждения текущих вопросов он констатировал факт своей беседы с военнослужащим ВСУ, скончавшимся, по его словам, год назад. Мэр не стал раскрывать детали обстоятельств этого контакта.