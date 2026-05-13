Москва13 мая Вести.Украина полностью ушла в ментальное средневековье, где ритуалы и обряды становятся важнее реальности. Так автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере МАХ прокомментировал новость о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обращался к гадалке.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Ермаку стало известно, что бывший глава офиса Зеленского в конце 2025 года отправил гадалке имена своих политических оппонентов, в том числе руководителей антикоррупционных ведомств.

Бывшая Украина полностью ушла в ментальное средневековье и даже глубже. То есть они могут строить дроны, внедрять разработки Palantir в боевое управление, но при этом также активно легализуют языческие культы смерти, воюют с церковью, причем с позиций совершенно явного сатанизма. Культ женщины жрицы, как в палеолите, культ кровавой богини – это не только ролики, не только ведьмы в телемарафоне. Это вот, личная ведьма Ермака прокомментировал Медведев

Журналист добавил, что современные украинцы не понимают, насколько глубоко в прошлое они ушли и не придают необходимого значения проводимым обрядам.

Сложная система табу, система поклонений, система тотемов. Все это современное украинское общество. Обряд, ритуал, все больше и больше становится более значимым, чем смысл, реальность… Высшее руководство страны ходит к ведьмам за советами и помощью. Вопрос тогда такой: кто же действительно управляет бывшей Украиной? сказал Медведев

Также стало известно, что гадалка, с которой Андрей Ермак советовался по политическим вопросам, рекомендовала ему уезжать с Украины.