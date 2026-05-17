Москва17 мая Вести.В России следует принять закон о защите традиционных ценностей, заявил ИС "Вести" председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он указал, что на данный момент в Госдуме были приняты ряд законопроектов федерального уровня в области защиты традиционных ценностей.

В нашей стране теперь запрещено суррогатное материнство для иностранцев, запрещена реклама ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ), запрещена смена пола, защищены наши дети от передачи в страны, где разрешена смена пола. А идеология превосходства бездетности наконец не наносит ущерба нашим детям. Конечно, многое предстоит еще сделать. В частности, [необходимо закрепить] приоритет кровной семьи при усыновлении, это еще пока не сделано заметил иерей Лукьянов

Отец Федор добавил, что меры поддержки семей также необходимо корректировать и дополнять.

Они не всегда носят прогрессивный характер – например, если у тебя трое детей или шестеро, для государства никакой разницы не получается, а она должна быть. Вообще нам нужен закон о защите традиционных ценностей, указ президентский у нас есть, а закона, который бы помог это положение этого указа внести в законодательство, еще нет заметил представитель Русской православной церкви

Ранее сообщалось, что в России в новом учебном году 2026/27 школьники начнут осваивать дисциплину "Духовно-нравственная культура России". Нововведение затронет учеников 5–7-х классов всех школ страны.