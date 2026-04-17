Патриарх Кирилл написал Володину по законопроекту об охраняемых землях

Москва17 апр Вести.Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл предложил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину ряд церковных инициатив в связи с законопроектом, позволяющим изымать земли из числа особо охраняемых природных территорий, передает РИА Новости со ссылкой на слова игумении Ксении (Чернеги), руководителя правового управления РПЦ.

Ранее о предложении патриарха на имя Володина с просьбой скорректировать законопроект писало РБК. По данным издания, игумения Ксения поясняла комитету Госдумы по экологии, что на особо охраняемых природных территориях часто размещаются храмы и монастыри, и возможность размещения там военных объектов вызывает опасения.

В адрес …Володина направлялось письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла с предложением законодательных инициатив Русской православной церкви, озвученных на заседании комитета Государственной Думы по экологии подтвердила РИА Новости игумения Ксения

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение новых правил создания, управления и изменения границ особо охраняемых природных территорий и определяет случаи размещения на них отдельных объектов.

В законопроекте указано, что исключение земель из числа особо охраняемых природных территорий возможно только для нужд обороны и безопасности, размещения объектов федерального, регионального или местного значения при отсутствии альтернатив, а также в случае полной необратимой утраты природоохранного значения.