Москва31 мая Вести.Шефство над детскими оздоровительными лагерями позволит депутатам изнутри увидеть, с какими трудностями сопряжена организация отдыха подрастающего поколения. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает ИС "Вести".

По его словам, у каждого депутата есть возможность взять шефство над детским летним лагерем в своем избирательном округе. При этом развитие детского отдыха может стать одним из способов снизить зависимость детей от гаджетов.

Как защитить детей от гаджетов? Одни предлагают запретить, другие, играя на привязанностях и желая снискать лавры, наоборот, говорят, что не надо ничего запрещать. На самом деле и один путь безответственный, и другой неправильный. А надо предложить альтернативу. И эта альтернатива может быть в кружках, в секциях, надо рассматривать в том числе летний детский оздоровительный отдых, к нему относиться еще более серьезно, чем ранее. Это добавит детям и здоровье, изымет из власти гаджета. Если хотите достичь этой цели, начните с малого - возьмите шефство над детским лагерем оздоровительным. В округе всегда такой найти можно. И когда вы разберетесь, как он работает, какие принципы, насколько доступен детский отдых, многие проблемы можно будет решить. Дети тогда у нас с вами не будут заложниками чужой жизни, которую они смотрят в этом гаджете отметил Володин

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как власти Санкт-Петербурга реализуют проект по восстановлению и строительству детских загородных лагерей.