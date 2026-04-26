Москва26 апр Вести.Учителя в российских школах должны не только передавать знания детям, но и стать носителями нравственных ценностей. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, комментируя предложение ввести новый предмет – духовно-нравственную культуру РФ.

По его словам, на таких уроках детям будут рассказывать о героях России и о том, как в жизни выдающихся людей проявились те или иные духовно-нравственные ценности.

Когда мы говорим о духовно-нравственной культуре и о ценностях, очень важно, чтобы учитель, педагог стал носителем ценностей, которые бы он смог передать ученику. Конечно, с помощью учебника, замечательных фильмов, замечательных историй, но вот передать это очень непросто. Передать знания – это еще куда ни шло. Передать ценности – это сложнее … Задача – это сделать так, чтобы молодой человек, ребенок, видя героя, он внутренне сказал: "Я хочу быть похожим на него. Я хочу быть таким же". И как следствие, я хочу освоить эти ценности, я хочу, чтобы это стало моим достоянием сказал он

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что проблему с изменами в семьях можно решить с Божьей помощью.