Митрополит Евгений: проблему с изменами в семьях можно решить с помощью Бога

Митрополит заявил, что проблему с изменами в семьях можно решить с помощью Бога Митрополит Евгений: проблему с изменами в семьях можно решить с помощью Бога

Москва26 апр Вести.Проблему с изменами в семьях можно решить с Божьей помощью. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

По его словам, семья – это первый институт, который учредил Бог на Земле.

Кардинально решить проблему [измены] можно одним способом – это вернуть человека к Богу, вернуть человеку осознание необходимости, что жить надо в соответствии с божьими установлениями … Надо внимание наших сограждан вернуть к значимости божественных установлений … в отношениях между мужчиной и женщиной в семье. Я думаю, это главный принцип сказал митрополит

Ранее летчик-космонавт Елена Серова заявила, что в России пропало взаимоуважение между мужчинами и женщинами, и это является проблемой в создании семей.