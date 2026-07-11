Главное — не медлить: в РПЦ рассказали девушкам, как молиться о замужестве Священник Лукьянов рассказал девушкам, как правильно молиться о замужестве

Москва11 июл Вести.Девушкам, которые хотят выйти замуж, нужно молиться, чтобы их избранник был верующим, а также не затягивать со свадьбой, если долгожданная встреча все же состоялась. Об этом рассказал председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По его словам, прежде всего нужно молиться самому Богу, а потом святым, которые ходатайствуют за людей перед Господом. Однако перед этим стоит примириться со своей совестью, простить всех обидчиков и исповедать грехи, осуждения и злобу.

А уже примирившись, просить о женитьбе и замужестве…Во время молитвы о встрече с любимым человеком советую просить, чтобы человек, с которым предстоит встреча, был верующим. Как показывает практика, такие браки самые крепкие посоветовал священник

Также, по его словам, "если чудо встречи состоялось", нельзя медлить, или останавливаться на полпути — жить без регистрации брака и венчания. Такие отношения заведомо непрочны, отметил Лукьянов.

Ранее ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев рассказал, можно ли венчаться 8 июля, в День семьи, любви и верности.