Москва8 июлВести.Ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев рассказал ИС "Вести" о том, можно ли венчаться 8 июля, в День семьи, любви и верности.
По словам батюшки, на эту дату приходятся последние дни Петровского поста. В это время не совершается обряд венчания, поэтому молодоженам придется немного подождать – до 12 июля, когда закончится пост и церковь будет отмечать праздник первоверховных апостолов Петра и Павла.
Однако священнослужитель подчеркнул, что влюбленные могут расписаться в этот день, поскольку для системы органов ЗАГС нет каких-то ограничений.
Первый венчальный день у нас 12 июля – день Петра и Павла, это праздничный непостный деньсказал священник
Он подчеркнул, что главное не зацикливаться на красивых датах, а прожить вместе долгую совместную жизнь.