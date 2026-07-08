Священник рассказал, можно ли венчаться в День семьи, любви и верности Священник РПЦ рассказал, можно ли венчаться 8 июля

Москва8 июл Вести.Ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев рассказал ИС "Вести" о том, можно ли венчаться 8 июля, в День семьи, любви и верности.

По словам батюшки, на эту дату приходятся последние дни Петровского поста. В это время не совершается обряд венчания, поэтому молодоженам придется немного подождать – до 12 июля, когда закончится пост и церковь будет отмечать праздник первоверховных апостолов Петра и Павла.

Однако священнослужитель подчеркнул, что влюбленные могут расписаться в этот день, поскольку для системы органов ЗАГС нет каких-то ограничений.

Первый венчальный день у нас 12 июля – день Петра и Павла, это праздничный непостный день сказал священник

Он подчеркнул, что главное не зацикливаться на красивых датах, а прожить вместе долгую совместную жизнь.