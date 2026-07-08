Москва8 июл Вести.День семьи, любви и верности является самым естественным праздником для России. Он должен быть выходным днем для всех россиян, а не только для многодетных семей, заявил ИС "Вести" академик РАН Геннадий Онищенко.

Если я многодетный отец, я буду гулять праздновать, а моя соседка, у которой нет детей, она пойдет на работу? В той демографической ситуации, в которой мы сейчас живем с вами, нам всегда говорить о многодетных семьях, о деторождении. Не просто – "Давай, давай", а создавать условия для этого. Чтобы он был рабочим праздником, а не для праздношатающихся, чтобы мы пропагандировали многодетность, чтобы мы чествовали многодетные семьи, показывали, как можно это сделать. Вот тогда это будет большим-большим эффектом для нашего государства сказал он

Онищенко подчеркнул, что 8 июля заслуживает того, чтобы он был красным днем в календаре.

Этот праздник чествует основы жизни: для чего мы пришли в этот мир - чтобы после себя оставить потомство, сохранить культуру, свои традиции, свою национальность. Поэтому это самый естественный праздник для нашей страны. И то, что он не красный день календаря - политическая ошибка считает он

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России заявили, что объявление Дня семьи, любви и верности выходным днем малореалистично.