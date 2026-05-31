Москва31 мая Вести.Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил сделать 1 июня (День защиты детей) выходным днем для родителей с несовершеннолетними детьми.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в День защиты детей родители должны быть рядом, чтобы вся семья могла выехать на природу, сходить в парк и просто побыть вместе.

Я предлагаю объявить 1 июня официальным выходным днем для всех сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети, и сделать это на постоянной основе сказал Панеш

Он уточнил, что изменение подразумевает предоставление одного дополнительного оплачиваемого выходного дня для проведения мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей. Оплата, по его словам, может производиться из расчета среднего заработка как за обычный рабочий день.

Депутат подчеркнул, что подобное изменение поможет каждому укрепить эмоциональную связь и создать семейные традиции. Несмотря на это, по его мнению, инициатива встретит сопротивление работодателей.

27 марта Панеш заявил, что реальным стимулом для повышения рождаемости в России может стать введение дифференцированной семейной ставки по ипотеке.