Москва8 июл Вести.Президент России Владимир Путин охарактеризовал семью как надежную опору и главную жизненную ценность для каждого гражданина страны.

Глава государства направил приветствие участникам Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца". Текст обращения зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Путин поздравил собравшихся с Днем семьи, любви и верности, а также с созданием новых семей.

Для каждого из нас семья - это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе отметил президент

Глава государства отметил, что в этот день по всей стране проходят интересные и содержательные мероприятия, приуроченные к празднику, а сам фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. По словам президента, для участия в торжестве в Москву съехались любящие пары из разных регионов России, чтобы в столице соединить свои судьбы и вместе, рука об руку, идти по жизни.

Президент пожелал новобрачным счастья, благополучия и исполнения желаний.