Путин: опора на традиционные ценности - прочный фундамент российского общества Путин: прочным фундаментом общества является опора на традиционные ценности

Москва28 июн Вести.Прочным фундаментом, объединяющим российское общество, является опора на традиционные ценности, сказал президент РФ Владимир Путин в выступлении на съезде партии "Единая Россия".

"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.

Путин назвал вопрос защиты традиционных ценностей одной из тем в повестке избирательной кампании, отметив, что у парламентских партий тут общие подходы.

Для всех государственномыслящих политиков очевидна опора на традиционные ценности — это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество заявил президент

Он добавил, что такое единство можно построить только на свободе с опорой на историю, культуру и обычаи.