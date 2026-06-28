Москва28 июнВести.Прочным фундаментом, объединяющим российское общество, является опора на традиционные ценности, сказал президент РФ Владимир Путин в выступлении на съезде партии "Единая Россия".
"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.
Путин назвал вопрос защиты традиционных ценностей одной из тем в повестке избирательной кампании, отметив, что у парламентских партий тут общие подходы.
Для всех государственномыслящих политиков очевидна опора на традиционные ценности — это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское обществозаявил президент
Он добавил, что такое единство можно построить только на свободе с опорой на историю, культуру и обычаи.