Путин: хочу сказать спасибо тем, кто на совесть выполняет работу, служит Родине

Владимир Путин поблагодарил всех, кто служит Родине Путин: хочу сказать спасибо тем, кто на совесть выполняет работу, служит Родине

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин поблагодарил всех тех, кто сегодня на совесть выполняет свою работу и служит Родине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе съезда партии "Единая Россия".

По словам президента, именно благодаря таким людям российский народ твердо стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы.

Хочу сказать сердечное спасибо за это нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту, невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине сказал Путин

Российский лидер заявил, что страна всегда была сильна, и побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым недоброжелателям России, добавил Путин.

Кроме того, в рамках выступления президент, в частности, заявил, что Россия испытывает грубое давление со стороны западных элит.