Москва28 июнВести.Президент России Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия", где пожелал однопартийцам успешной работы и удачи на предстоящих выборах.
Глава государства также поздравил молодых соратников с прошедшим Днем молодежи. В своем обращении президент выразил уверенность в том, что молодое поколение достойно проявит себя в ходе избирательной кампании и в последующей работе.
Уверен, они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе. Докажут на деле искреннюю преданность отечеству и верность нашим принципамсказал Путин
Он подчеркнул, что идеологический фундамент партии составляют патриотическая солидарность, слаженность, командный труд, профессионализм, ответственность и близость к людям.
Патриотическая солидарность, слаженность, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям — вот идеологический фундамент "Единой России". Ее главное, неоспоримое преимуществоотметил президент
Глава государства напомнил, что принимал участие в создании партии, и подчеркнул, что у него сложились конструктивные рабочие отношения со всеми фракциями, представленными в парламенте.
Ранее Путин заверил, что выборы в сентябре будут защищены от внешних манипуляций.