Путин пожелал "Единой России" удачи на выборах Путин пожелал удачи "Единой России" на предстоящих выборах

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия", где пожелал однопартийцам успешной работы и удачи на предстоящих выборах.

Глава государства также поздравил молодых соратников с прошедшим Днем молодежи. В своем обращении президент выразил уверенность в том, что молодое поколение достойно проявит себя в ходе избирательной кампании и в последующей работе.

Уверен, они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе. Докажут на деле искреннюю преданность отечеству и верность нашим принципам сказал Путин

Он подчеркнул, что идеологический фундамент партии составляют патриотическая солидарность, слаженность, командный труд, профессионализм, ответственность и близость к людям.

Патриотическая солидарность, слаженность, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям — вот идеологический фундамент "Единой России". Ее главное, неоспоримое преимущество отметил президент

Глава государства напомнил, что принимал участие в создании партии, и подчеркнул, что у него сложились конструктивные рабочие отношения со всеми фракциями, представленными в парламенте.

Ранее Путин заверил, что выборы в сентябре будут защищены от внешних манипуляций.