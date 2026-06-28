Путин: долг "Единой России" — сделать все для победы Путин отметил, что долг "Единой России" — сделать все для победы

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия", где поставил перед партией ключевую задачу. Глава государства подчеркнул, что сегодня весь народ поддерживает военнослужащих на передовой, и партия не имеет права оставаться в стороне от общенародного дела.

Путин подчеркнул, что у "Единой России" есть прямая связь с боевыми подразделениями Вооруженных Сил и оборонными предприятиями, что позволяет эффективно решать задачи по укреплению обороноспособности страны.

Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой. Верит в нашу армию и флот. И долг "Единой России" — сделать все, сделать все для победы отметил президент

В своей речи президент поблагодарил всех, кто служит Родине на своих постах.

Хочу сказать сердечное спасибо за это нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям. Спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту, невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине добавил Путин

Владимир Путин отметил, что именно народная сплоченность является основой российской государственности.

Именно благодаря таким людям, всему нашему народу Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее сказал Путин

По его словам, некоторые недоброжелатели хотели бы пошатнуть внутреннее единство страны, однако "ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас".