Москва5 июнВести.На полях Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к военнослужащим, находящимся на передовых позициях. Глава государства подчеркнул, что сейчас вся страна обращает свои взоры именно к тем, кто выполняет воинский долг у линии боевого соприкосновения.
Выступая на пленарной сессии, российский лидер заявил, что чувство гордости за армию объединяет сегодня всех граждан.
Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на васобратился президент к защитникам Отечества
Ранее Президент России Владимир Путин, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского, обратился к российским военным с фразой: "Работайте, братья!".