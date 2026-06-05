Путин: Россия надеется на своих бойцов и гордится их мужеством

Путин обратился к российским военным и подчеркнул их мужество Путин: Россия надеется на своих бойцов и гордится их мужеством

Москва5 июн Вести.На полях Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к военнослужащим, находящимся на передовых позициях. Глава государства подчеркнул, что сейчас вся страна обращает свои взоры именно к тем, кто выполняет воинский долг у линии боевого соприкосновения.

Выступая на пленарной сессии, российский лидер заявил, что чувство гордости за армию объединяет сегодня всех граждан.

Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы. Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас обратился президент к защитникам Отечества

Ранее Президент России Владимир Путин, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского, обратился к российским военным с фразой: "Работайте, братья!".