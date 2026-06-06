Москва6 июнВести.Военнослужащие из Бурятии откликнулись на призыв президента России Владимира Путина, прозвучавший во время пленарного заседания ПМЭФ. Об этом в MAX сообщил глава республики Александр Цыденов.
Глава государства обратился к участникам специальной военной операции со словами: "Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!".
Наш президент однозначно сказал: Россию защищает только наша армия! Наши бурятские бойцы на СВО услышали призыв президента и сразу же записали свою реакциюзаявил Цыденов
В видеообращении бурятские бойцы заявили: "Владимир Владимирович, мы работаем! Победа будет за нами".
Выступая на заседании форума в Санкт-Петербурге, президент максимально откровенно рассказал не только об экономике, но и о ситуации вокруг мирных переговоров. Путин упомянул и недавнее обращение главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам российского лидера, враг только делает вид, что готов к поиску решений, делает все, чтобы уничтожить малейшую надежду на мир.