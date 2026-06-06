Бойцы из Бурятии отреагировали на призыв президента На призыв президента откликнулись бойцы СВО из Бурятии

Москва6 июн Вести.Военнослужащие из Бурятии откликнулись на призыв президента России Владимира Путина, прозвучавший во время пленарного заседания ПМЭФ. Об этом в MAX сообщил глава республики Александр Цыденов.

Глава государства обратился к участникам специальной военной операции со словами: "Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!".

Наш президент однозначно сказал: Россию защищает только наша армия! Наши бурятские бойцы на СВО услышали призыв президента и сразу же записали свою реакцию заявил Цыденов

В видеообращении бурятские бойцы заявили: "Владимир Владимирович, мы работаем! Победа будет за нами".

Выступая на заседании форума в Санкт-Петербурге, президент максимально откровенно рассказал не только об экономике, но и о ситуации вокруг мирных переговоров. Путин упомянул и недавнее обращение главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам российского лидера, враг только делает вид, что готов к поиску решений, делает все, чтобы уничтожить малейшую надежду на мир.