"Вышли заряженные, бодрые духом": боец СВО рассказал о встрече с президентом РФ Боец СВО назвал вдохновляющей встречу с президентом РФ

Москва13 июн Вести.Встреча с президентом России Владимиром Путиным произвела большое впечатление на участников СВО. Об этом ИС "Вести" рассказал старший сержант Тимур Тыдыков.

Боец 69-й бригады, штурмового отряда "Амур" отметил, что в ходе мероприятия бойцы могли в свободной форме задать людей интересующий вопрос главе государства.

Встреча прошла очень хорошо. Верховный Главнокомандующий в курсе всего, что происходит на фронте, постоянно встречается с ребятами, с действующими участниками СВО, поддерживает. Встреча прошла в свободном формате, каждый из участников смог встать и задать интересующие вопросы, а те, кто не смог лично присутствовать, в письменном виде передали обращение сказал военный

Тыдыков выразил признательность президенту России за то, что тот высоко оценил вклад штурмовых подразделений.

Самый главный момент: Верховный Главнокомандующий отметил, что на сегодняшний день на фронте штурмовики - это те, кто поставят последнюю точку, кто видит противника в лицо сказал боец

Старший сержант добавил, что у многих бойцов было волнение перед встречей с Путиным.

До встречи самой было большое волнение у всех ребят, после встречи, конечно, все вышли заряженные, бодрые духом. То, что президент в День России встретился с действующими участниками СВО, это о многом говорит заявил он

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с военнослужащими, участниками специальной военной операции заявил, что хотел их увидеть и поблагодарить.