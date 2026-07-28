Командир штурмовиков вышел на связь с Путиным из центра Константиновки Командир штурмового взвода связался с президентом РФ из центра Константиновки

Москва28 июл Вести.Командир штурмового взвода с позывным Киргиз связался с президентом РФ Владимиром Путиным из центра города Константиновка в ДНР. Об этом сам боец рассказал на видео, которое публикует Министерство обороны РФ.

В ведомстве пояснили, что Киргиз служит в 1465-м полку группировки войск "Юг".

Когда наш батальон непосредственно уже занял центральный район, мне поступила команда выйти на прямую связь с верховным главнокомандующим. Мы к этому хорошо подготовились. Парни контролили небо, чтобы не было всяких случаев непредвиденных. Я вышел на связь непосредственно из центра Константиновки, в районе площади Победы рассказал командир взвода

Боец также добавил, что при освобождении Константиновки российская разведка обнаружила брешь во вражеской обороне. Штурмовики ВС РФ действовали быстро и дерзко. Многие украинские боевики такого маневра просто не ожидали и не оказали значительного сопротивления, отметил Киргиз.

Командир штурмового взвода также признался, что испытывает гордость за бойцов своего батальона, которые смогли прорвать оборону противника.