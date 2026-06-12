Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО похвалил работу "народного" оборонно-промышленного комплекса, назвав ее эффективной, и заверил, что российским "кулибиным" будет оказана прямая поддержка.

И кулибины наши, так называемый народный ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом​​​. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет… Вроде у ребят получается, будем стараться им оказать самую прямую поддержку сказал президент

Как ранее заявлял Путин, "народный ОПК" сегодня встал в один ряд с мощнейшими предприятиями России. По словам президента, специалисты ОПК которые наравне с военнослужащими, рискуя своим здоровьем и жизнью в зоне боевых действий, ремонтируют технику и благодаря уникальным знаниям предлагают конструкторские решения по ее улучшению.