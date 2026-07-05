Москва5 июлВести.Объявление Дня семьи, любви и верности выходным днем малореалистично, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергея Черногаева.
Конечно, было бы приятно, чтобы в такой праздник, как День семьи, любви и верности, родители проводили больше времени с детьми. Вместе с тем в существующих экономических условиях и действующей системе регулирования труда согласование введения нового выходного дня представляется малореалистичнымсказал он
По словам председателя ФНПР, сам по себе дополнительный выходной день не приводит к росту зарплаты.