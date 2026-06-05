Исследование: каждый восьмой россиянин продлит праздничные выходные в июне Исследование: 12% россиян возьмут отпуск к выходным на День России

Москва5 июн Вести.12% россиян, трудящихся на пятидневке, планируют присоединить отпуск или отгулы к трем выходным дням с 12 по 14 июня, чтобы удлинить отдых. Такие данные приводит исследование SuperJob, имеющееся в распоряжении ТАСС.

В этом году в связи с празднованием Дня России предусмотрено 3 выходных подряд — на один меньше, чем в прошлом году. Тем не менее доля желающих продлить праздники не изменилась и составила все те же 12%. При этом 56% опрошенных ограничатся официальными нерабочими днями и ничего присоединять не станут.

Опрос проводился с 22 мая по 1 июня 2026 года, в нем приняли участие 1600 респондентов.