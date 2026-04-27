Каждый пятый житель РФ готов работать 6 дней в неделю Исследование: 20% россиян готовы работать 6 дней в неделю

Москва27 апр Вести.Порядка 20% россиян готовы работать 6 дней в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании SuperJob, которое приводит ТАСС.

Лишь 20% опрошенных выразили готовность трудиться 6 дней в неделю, если шестой рабочий день будет оплачен по стандартной ставке выяснили социологи

В то же время категорически отказались от такой перспективы 67% респондентов, подчеркнув, что ценят свои выходные выше предложенного заработка.

В опросе приняли участие 1 600 россиян, которые работают по графику 5/2.