треть российских мужчин готовы при необходимости уйти в декрет вместо жены

33% опрошенных российских мужчин готовы при необходимости уйти в декрет вместо жены, еще 17% заявили, что скорее готовы к такому варианты, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом Superjob.

В исследовании приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин, которые состоят в браке и планирует детей, а также представители 1000 работодателей со всей России. Опрос был проведен в период со 2 марта до 16 апреля текущего года.

Количество мужчин, которые не исключают для себя возможности ухода в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, продолжает расти говорится в публикации

По результатам опроса, 33% опрошенных мужчин заявили, что готовы при необходимости уйти в декрет вместо жены (против 28% в 2025 году), еще 17% оценили такой вариант как вполне возможный (против 15% годом ранее).

21% участников опроса ответили, что вряд ли согласятся уйти в декрет вместо жены, 29% полностью исключили такой сценарий. В 2025 году несогласных уйти в декрет было больше – 23% и 34% опрошенных соответственно.

Среди опрошенных представителей работодателей 17% заявили, что в течение последнего года в их организациях были случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком уходили мужчины.