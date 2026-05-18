Будущие отцы могут взять отпуск вне графика, пока их жена в декрете Минтруд РФ: муж имеет право на оплачиваемый отпуск, пока его жена в декрете

Москва18 мая Вести.Супруг может взять оплачиваемый отпуск вне зависимости от утвержденного графика в его компании, пока жена находится в декрете. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации.

Пресс-служба ведомства уточнила в официальном канале в мессенджере MAX, что работодатель не может отказать мужу, если его жена находится в отпуске по беременности и родам. Речь не идет о выходных на все время декрета. Мужчина может взять все положенные отпускные дни или только часть.

Оформить отпуск можно как до, так и после рождения ребенка – выбирайте период, который удобнее вашей семье. График отпусков и стаж работы не имеют значения: отпуск предоставляется вне зависимости от этих условий уточнили в ведомстве

Ранее доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что в декретный отпуск может уйти и глава семейства вместо матери. По его данным, такой вариант стали использовать в России чаще.