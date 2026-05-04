Эксперт заявил, что уход мужчин в декретный отпуск неплохой вариант Эксперт Тимофеев: мужчины стали чаще уходить в декрет

Москва4 мая Вести.Уход мужчины в декретный отпуск может оказаться неплохим вариантом, особенно если глава семьи работает вахтовым методом. Об этом ИС "Вести" заявил доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком вместо женщин. Как отмечает эксперт, статистика выросла с 2 до 12,5%.

Это, возможно, связано … с тем, что сейчас меняется трудовой рынок. Достаточно немалое число мужчин находится в сфере неполной занятости, то есть когда вахтовые методы, когда и сезонные работы или же выполнение работ, например, ремонт квартир или стройки, где есть вахты … И такой вот образ, когда мужчина может заработать денежку, а потом посидеть дома какое-то длительное время, оказывается, достаточно неплохим вариантом. Поэтому вот в таком ключе наверняка выход мужчинам в отпуск по декрету, наверное, более оказывается удобным для баланса в семье сказал Тимофеев

Ранее сообщалось, что 33% опрошенных российских мужчин готовы при необходимости уйти в декрет вместо жены. Еще 17% заявили, что скорее готовы к такому варианты.