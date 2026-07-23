Москва23 июлВести.В России каждая шестая женщина готова уехать в отпуск без партнера, однако россиянки не согласны отпускать отдыхать своих возлюбленных одних. Такое исследование провел дейтинг-сервис Mamba, с результатами которого ознакомился ТАСС.
В опросе приняли участие 2 480 респондентов.
Раздельный отдых женщины чаще допускают лишь для себя. Каждая шестая готова уехать с подругами, но не согласна отпустить партнера одногоговорится в исследовании
Однако всего 8% мужчин готовы отправиться в путешествие в полном одиночестве.
По данным исследования, при раздельном отпуске мужчинам больше не хватает привычного общения, чем женщинам. А ревность испытывают чаще женщины — 15% против 10%. При этом без скандалов в путешествии обходились 69% отпусков у мужчин и 67% — у женщин.