С кем и куда ехать: эксперт раскрыл причины споров о раздельном отпуске Треть россиян никогда не отдыхали отдельно от своих половинок

Москва23 июл Вести.Партнеры часто предпочитают отправляться в отпуск в одиночку с целью "перезагрузки", однако раздельный отдых вызывает опасения у значительной части россиян. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила PR-директор сервиса онлайн-знакомств "Мамба" Наталья Красильникова.

По результатам июльского опроса, треть россиян никогда не отдыхали отдельно от своих половинок. При этом, если один из партнеров отправляется в поездку без второй половины, 27% мужчин и 20% женщин не видят уважительных причин для этого. Желание перезагрузиться в одиночестве принимают лишь 19% участников.

Самым чувствительным пунктом оказался выбор попутчиков: 15% мужчин и 8% женщин беспокоятся, если партнер едет с незнакомыми людьми. Романтические поездки по Европе вызывают тревогу у 24% женщин, тогда как мужчин вдвое меньше. При этом 22% мужчин не готовы отпускать своих партнерш в Турцию и на Кавказ. Круизы и музыкальные фестивали оказались наименее конфликтными вариантами для раздельного отдыха.