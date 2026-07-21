В Черногории указали на зависимость страны от российских туристов Политик Кнежевич: туризм в Черногории страдает от отсутствия российских туристов

Москва21 июл Вести.Туризм в Черногории в значительной степени зависит от притока преимущественно сербских и российских туристов. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой рассказал председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Он также отметил, что без сотрудничества с Россией ЕС будет сложно обеспечить себя энергоресурсами и всем необходимым для нормального функционирования в ближайшем будущем.

Что касается Черногории, то это страна, которая сосредоточилась только на одной отрасли — туризме. В значительной степени туризм зависит от притока преимущественно сербских и российских туристов. Напомню, что уже долгое время нет прямых авиарейсов между Россией и Черногорией, и российским туристам, желающим посетить Черногорию, приходится лететь через Белград, Стамбул или Азербайджан, что значительно усложняет их путешествие и заставляет выбирать другие направления, куда добираться проще и быстрее пояснил политик

Ранее депутат Скупщины Черногории оценил последствия отмены безвиза для россиян.