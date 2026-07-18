Депутат Толмачев: Черногория вводит визы для россиян ради вступления в Евросоюз

В Госдуме объяснили введение в Черногории виз для россиян Депутат Толмачев: Черногория вводит визы для россиян ради вступления в Евросоюз

Москва18 июл Вести.Черногория вводит визы для россиян, чтобы выполнить все условия присоединения к Евросоюзу. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В интервью NEWS.ru он заметил, что Подгорица ради сближения с Западом готова пойти даже на кризис, поскольку туризм образует четверть ВВП страны.

Русофобия стала единственным пропуском в ЕС. Хочешь в Евросоюз – докажи и покажи, что ты готов сделать против русских людей. Даже ценой части своего бюджета сказал Толмачев

Депутат отметил, что ЕС давно практикует ослабление государств, желающих вступить в объединение.

Ранее стало известно, что власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября.