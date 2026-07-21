Эксперт раскрыл, чем откликнется Черногории отмена безвиза для россиян Эксперт Шаповалов: отказ от безвиза с РФ принесет Черногории колоссальные убытки

Москва21 июл Вести.Введение Черногорией визового режима для россиян будет недружественным шагом и обернется для черногорской экономики колоссальными убытками. Об этом заявил ИС "Вести" член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Владимир Шаповалов.

Он подчеркнул: ради интересов политической элиты Черногория готова идти на убытки для собственной экономики и разрыв вековых отношений с Россией.

Отказ от безвиза со стороны Черногории — это явно недружественный шаг в отношении России и в отношении российских граждан. Но прежде всего хочу подчеркнуть даже не это, а то, что Черногория понесет колоссальные убытки. И здесь мы видим стандартную ситуацию, когда ради каких-то интересов - даже не интересов черногорского государства, а интересов политической элиты Черногории, которая хочет выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном, - разрываются вековые отношения и наносится ущерб собственной экономике подчеркнул Шаповалов

Ранее СМИ Черногории сообщили, что власти страны рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Это связано с намерением Черногории вступить в Европейский союз в 2028 году.

При этом туризм в Черногории в значительной степени зависит от притока сербских и российских туристов, рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.