Турбизнес рассчитывает, что Черногория отложит введение виз для россиян Туроператор Чучмаева: надеемся, что Черногория отложит введение виз для россиян

Москва17 июл Вести.Туристический бизнес рассчитывает, что Черногория отложит решение о введение виз для российских граждан до 2027 года. Об этом заявила заместитель генерального директора туроператора "Пакс" Любовь Чучмаева, ее слова приводит пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Она отметила, что перспектива отмены безвизового режима со стороны Подгорицы сохраняется.

Конечно, турбизнес рассчитывает на сохранение статус-кво до 2027 года. Расчет строится на прагматичном убеждении, что черногорские власти осознают экономические потери, введя ограничения для ключевого туристического рынка, и найдут дипломатический повод отложить это решение еще на год сказала Чучмаева

Эксперт подчеркнула, что при введении виз важно сделать так, чтобы процедура их оформления была максимально упрощена для россиян.

Ранее газета DAN со ссылкой на источник писала, что власти Черногории рассматривают возможность введения виз для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года.