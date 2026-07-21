Москва21 июл Вести.Черногория рассматривает возможность отмены безвизового режима для граждан России. Такое возможное решение может обернуться большой ошибкой. Такое мнение высказал в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Такое ограничение "не соответствует национальным интересам", подчеркнул он.

Ожидаем, что это [решение] может произойти в октябре или ноябре этого года, и это коснется не только граждан Российской Федерации, но и граждан других стран. Например, Турции и некоторых других государств. Это якобы согласуется с политикой Европейского союза в процессе присоединения к этому союзу. Я считаю, что это большая ошибка, которая может создать дополнительные проблемы в отношениях с Россией, а также поставить под угрозу нашу экономику, туристическую сферу и все то, что Россия значила для экономики Черногории с момента обретения независимости и почти до сегодняшнего дня… Россия вместе с Сербией была нашим главным внешнеторговым партнером. [РФ] с момента обретения независимости вложила миллиарды евро в нашу экономику пояснил Кнежевич

Он напомнил, что РФ "веками была защитником и союзником" Черногории. В этом смысле текущие действия властей стали "ударом ножом в спину братской страны".