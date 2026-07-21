Черногорский политик не исключил конфликта ФРГ и других стран ЕС с РФ Политик Кнежевич не исключил конфликта ФРГ и других стран ЕС с Россией

Москва21 июл Вести.Председатель Демократической народной партии Черногории, депутат Скупщины Милан Кнежевич не исключил возможность конфликта между странами Евросоюза и Россией. В интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой он заявил, что европейцы недовольны успехами России в спецоперации.

Я не исключаю возможность конфликта между Германией и некоторыми странами Европейского союза с Россией по простой причине: нравится это кому-то или нет, Россия побеждает в этой войне, и это вызывает дополнительное раздражение у некоторых членов ЕС и НАТО. Напомню, что Россия и Украина были близки к мирным переговорам уже через несколько недель после начала СВО. Однако [действующий тогда] премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал эти переговоры и призвал Украину продолжать борьбу с Россией. Возникает вопрос: что бы произошло, если бы Украина тогда не послушалась Бориса Джонсона и договорилась с Россией? сказал Кнежевич

Он подчеркнул, что был бы "одним из самых счастливых людей", если бы между Россией и Украиной были бы достигнуты мирные соглашения, в том числе при посредничестве США, Китая, Индии и минимальным участием европейских стран.