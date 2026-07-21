Москва21 июлВести.Представителям Германии и Франции предстоит сесть за стол переговоров с РФ. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой заявил председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.
По его мнению, если между США и Россией будет достигнуто соглашение, завершенное мирным договором, то и Европейский союз вынужден будет принять договор и признать Россию партнером.
И в таком случае, убежден Кнежевич, Черногории в случае такой перспективы определенно не стоит вредить собственным взаимоотношениям с Москвой
Уверен, что Германия и Франция рано или поздно сядут за переговорный стол с Россией. Зачем тогда Черногория, маленькое государство с населением в 550 тысяч человек, рисковала бы быть главным противником России, если завтра Германия и Франция смогут вести диалог с Россией?заметил он
Кроме того, добавил он, между Россией, Францией, Германией и другими странами ЕС, несмотря на военный конфликт на Украине, уже имеются определенные экономические связи.