Политик Кнежевич уверен, что ФРГ и Франция сядут за стол переговоров с РФ

В Черногории допустили, что ФРГ и Франция изменят свое отношение к России Политик Кнежевич уверен, что ФРГ и Франция сядут за стол переговоров с РФ

Москва21 июл Вести.Представителям Германии и Франции предстоит сесть за стол переговоров с РФ. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой заявил председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

По его мнению, если между США и Россией будет достигнуто соглашение, завершенное мирным договором, то и Европейский союз вынужден будет принять договор и признать Россию партнером.

И в таком случае, убежден Кнежевич, Черногории в случае такой перспективы определенно не стоит вредить собственным взаимоотношениям с Москвой

Уверен, что Германия и Франция рано или поздно сядут за переговорный стол с Россией. Зачем тогда Черногория, маленькое государство с населением в 550 тысяч человек, рисковала бы быть главным противником России, если завтра Германия и Франция смогут вести диалог с Россией? заметил он

Кроме того, добавил он, между Россией, Францией, Германией и другими странами ЕС, несмотря на военный конфликт на Украине, уже имеются определенные экономические связи.