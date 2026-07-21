Москва21 июл Вести.Евросоюзу придется признать РФ партнером, если Москва заключит соглашение с Вашингтоном. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой заявил председатель Демократической народной партии этой страны, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич.

Есть страны, которые отошли от политики Германии и частично Франции. Такие страны, как Венгрия, Словакия и Италия. Почти так же поступила бы и Румыния, если бы не были украдены президентские выборы. Сейчас мы видим, что происходит с Молдовой и попытки сделать ее антироссийским государством, откуда бы велась деятельность из Приднестровья, а затем и против самой России. Я считаю, что, если между США и Россией будет достигнуто соглашение, завершенное мирным договором, Европейский союз будет вынужден принять этот договор и признать Россию партнером